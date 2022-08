Noodopvang asielzoekers in sporthal Nieuwleusen vanaf woensdag: ‘Vinger in de dijk’

Titomfeest in Nieuwleu­sen is in de eerste plaats vermaak, maar bekent tóch een beetje kleur

Het Titomfeest is in de eerste plaats bedoeld om de plaatselijke jeugd wat vermaak te bieden in de stille bouwvakperiode. Maar de editie van afgelopen weekend kende toch ook enkele hints die getuigden van steun aan de boerenprotesten tegen het regeringsbeleid in Den Haag: spandoeken, de omgekeerde driekleur, boerenzakdoeken en uitgesproken meningen.

24 juli