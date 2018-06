'Oeps, een kabel geraakt': dat zal Jarnick uit Dalfsen niet snel gebeuren

De jonge Dalfsenaar bereidt zich niet alleen grondig voor voordat hij in de graafmachine stapt, ook weet hij het apparaat zo zorgvuldig te bedienen dat de kans op een waterfontein of een woonwijk zonder stroom minimaal is.

Het leverde Van Lenthe (de derde generatie van het gelijknamige grondverzetbedrijf in Dalfsen) onlangs zelfs een prijs op: hij won een behendigheidswedstrijd voor graafmachinisten tijdens de grootste vakbeurs voor de grondverzetbranche in Europa. Foutloos én het snelste. ,,Ik wist dat ik het goed gedaan had, maar zó goed...'' Het leverde hem een grote taart op. ,,Daar hebben we lekker van genoten met de collega's.''

Bibberspiraal

In 2017 gebeurde het 33.000 keer dat bij graafwerkzaamheden schade ontstond aan kabels en leidingen. Schade: 25 miljoen. Om van het ongemak door bijvoorbeeld stroomuitval nog niet te spreken. Weliswaar daalt het aantal schademeldingen de laatste vijf jaar gestaag, maar er is de nutsbedrijven veel aan gelegen om het nog verder terug te dringen. Vandaar dat het behendigheidsparcours werd georganiseerd. In totaal 200 graafmachinisten deden er aan mee.

Aan de bak van een graafmachine was een ring bevestigd waarmee de machinisten om een gasleiding heen moesten manoeuvreren. Een bibberspiraal, maar dan in het groot. Vergelijkbaar met de omzichtigheid waarmee machinisten in het dagelijks leven soms ook moeten handelen, zegt Van Lenthe. ,,Nederland ligt natuurlijk helemaal vol met kabels en leidingen. Als machinist moet je altijd eerst zorgen dat je de kabel- en leidinginformatie op orde hebt, je klic-melding. Op de kaart die je dan krijgt, zie je de contouren van de leidingen. Maar om schade te voorkomen is voorsteken belangrijk. Eerst de schep erin steken of je iets voelt, en als dat niet het geval is met de graafmachine een schepdiepte afgraven. En dan weer de schep erin, weer een laag afgraven enzovoorts.'' Aan die zorgvuldigheid vasthouden, ook al is er tijdsdruk, is het geheim, zegt de Dalfsenaar.

Aangetikt

Maar alle zorgvuldigheid ten spijt: ook hem is wel eens een ongelukje overkomen. ,,Ik heb een keer een waterleiding aangetikt, en een keer een kabel van de straatverlichting kapot getrokken.'' Maar een hele woonwijk zonder stroom of water? ,,Nee, dat gelukkig nog nooit.''