OM gaat in beroep tegen vrijspraak jongen (17) die wordt verdacht van brandstichting: ‘Klap in het geziht van de familie’

video Advocaat haalt uit na vrijspraak 17-jarige voor fatale brand Nieuwleu­sen: ‘Werd gelijk als dader neergezet’

25 januari De advocaat van de 17-jarige jongen uit Nieuwleusen die werd verdacht van brandstichting, is niet te spreken over het handelen van politie en justitie in de zaak. Hij is blij dat zijn cliënt - wiens broer bij de brand overleed - vandaag is vrijgesproken, maar stelt dat de jongen vanaf dag één door de politie als verdachte is neergezet. ,,Er is geen tijd geweest voor rouwverwerking.”