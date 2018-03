OM: Hoge militair uit Nieuwleusen verdacht van witwassen geld

,,Als ik over vier jaar tijd al mijn uitgaven met bonnetjes moet verantwoorden, dan kom ik er ook niet uit'', zei raadsvrouw Mariska Pekkeriet. En dat is wat volgens haar de 57-jarige Jan H. en Aranka S. (59) wel moesten doen. Het was eerst Jan H. die in het vizier van politie en marechaussee kwam. Hij werd herhaaldelijk gezien bij een andere Jan H., toen verdachte in een drugszaak met de naam Molengat. Deze H. kocht wiet in bij mensen die bij zijn Zwolse woonwagen langs kwamen. Ook H. uit Nieuwleusen kwam met tassen langs. En hij kreeg een envelop met bankbiljetten terug, aldus het OM.

Bij een doorzoeking van het huis van het stel werd in de schuur een ontmantelde hennepkwekerij ontdekt. Dat zou blijken uit een hennepgeur en het treffen van kweekbakken en een koolstoffilter. Die geur is te verklaren uit de staat van de schuur, zei H. Het dak is lek en de klimop groeit naar binnen. Op de natte, lemen vloer lagen vele uitwerpselen van ratten en muizen.

60.000 euro

In een aantal jaar stortte het duo voor 60.000 euro aan contanten. Dat kwam uit de verkoop van antiek uit de 'adellijke' familie van S., zeiden ze. Het was ook een verklaring voor de bezoekjes van H. aan de voor drugs veroordeelde woonwagenbewoner. ,,Ik verkocht hem een vogelkooi.'' Maar H. verklaarde eerder in het dossier dat hij ,,geen droog brood'' kon verdienen met de verkoop van brocante. H. bekleedt een hoge functie bij de Luchtmacht maar is al 5 jaar geschorst. Hij liep het risico door criminelen gechanteerd te worden, vond de officier van justitie. ,,Ik hoop dat u begrijpt welk risico u en Defensie hebben gelopen.'' Ze wil dat het duo 97.000 euro witgewassen geld aan de Staat terugbetaalt. Ook vroeg ze de rechters aan beide verdachten een half jaar cel op te leggen.

De twee raadslieden vonden dat het echtpaar wel degelijk goede verklaringen voor zijn contante stortingen hadden. Advocaat Anno Huisman vond dat de geur van hennep boven het dossier hing. ,,Maar belangrijk is dat in de schuur geen elektra-aansluiting zat. Dat lijkt me essentieel.''