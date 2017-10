Ommetje over Bosmansweg eindelijk veilig over de stoep

Het duurde jaren, maar eindelijk is er een trottoir langs de Bosmansweg in Nieuwleusen aangelegd. Vanochtend kreeg wethouder Ruud van Leeuwen de eer om de laatste tegel te plaatsen.

Voor Plaatselijk Belang Nieuwleusen is hiermee een jarenlange smeekbede in vervulling gegaan. Arend Jan Schuurman van Plaatselijk Belang Nieuwleusen heeft met veel genoegen de officiële handeling bijgewoond.

,,Wij hebben hier meerdere jaren aandacht voor gevraagd als plaatselijk belang Nieuwleusen. Omdat het toch wel een belangrijke looproute is voor veel mensen uit het dorp. Ze gebruiken de route over de Bosmansweg tussen het Westerveen en Westeinde gewoon voor het lopen van een rondje, maar ook voor de verbinding naar de bushalte bij de rotonde aan het Westeinde. De Bosmansweg had altijd alleen maar een groene berm. Daardoor waren de mensen gedwongen om over de straat te lopen. Dat is gewoon niet veilig.”

Zijn er bij uw weten ook ongelukken gebeurd vanwege het ontbreken van een voetpad?

,,In het verleden zijn er geen ongeluken gebeurd, niet dat wij weten. Maar het onveilige gevoel was er altijd wel. Vandaar dat wij als Plaatselijk Belang altijd reacties kregen van mensen met de vraag of wij niet kunnen zorgen dat daar een voetpad aangelegd wordt. Daar hebben we bij de gemeente jaren aandacht voor gevraagd. In eerste aanleg stond het bij de gemeente nog niet bovenaan het verlanglijstje. Het zou volgens hun nog best wel meevallen. Maar de aanhouder wint. En we hebben de gemeente toch bereid gekregen om dat voetpad aan te leggen.”

Een aantal jaar geleden is op verzoek van Plaatselijk Belang zonder veel problemen een pad aangelegd langs het Oosteinde, ter hoogte van het Chinese restaurant tot de Paltheweg. Waarom kon het daar wel en aan de Bosmansweg niet?

,,Dat was een simpel paadje, makkelijk aan te leggen voor de gemeente. Voor dit trottoir moest toestemming komen van de provincie voor de aansluiting op het Westeinde. Ook moesten de aanwonenden ermee instemmen , dus het was een iets ingewikkelder traject. Ik vermoedt dat de gemeente twijfel had aan nut en noodzaak van dit pad. Maar dat is gelukkig voorbij. Wethouder Van Leeuwen had zelf ook al gezien dat er veelvuldig gebruik werd gemaakt van het pad, dus hij is nu zelf ook overtuigd van de noodzaak.”

Is het werk nu af?