Omwonenden Dalfsen-west zien komst nieuwbouwwijk niet zitten: ‘Niet goed onderbouwd’

Kamerlid Maurits von Martels uit Dalfsen aangeval­len op niet gemelde bed and breakfast: ‘Maar die is van mijn vrouw’

18 november CDA-Kamerlid Maurits von Martels uit Dalfsen is door de bed and breakfast die zijn vrouw Aimée op landgoed Hessum runt in de knel gekomen. De politicus liet na melding te maken van die extra inkomsten bij het openbaar register en pleitte als fractiewoordvoerder toerisme voor meer toeristen in de provincie, zo onthulde Zembla. Hoe fout is dat?