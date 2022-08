Ondanks dringend advies van de GGD blijft Henry (58) in zijn onveilige woning in Dalfsen: ‘Wil hier niet weg’

Als de GGD nadrukkelijk adviseert om je huis te verlaten, is het normaal gesproken wegwezen. Niks daarvan, dacht Henry ten Kate (58). In overleg met zijn woonbegeleidster en zijn zus besloot hij in het appartement in Dalfsen te blijven, nadat er hoge concentraties gas in zijn complex waren gevonden. ,,Ik merk er niet zoveel van.”

Twee weken geleden kregen bewoners van zestien appartementen aan de Kievitsbloem en het Grasklokje het slechte nieuws. Na meerdere metingen bleken er hoge waardes formaldehyde, een kankerverwekkend gas, in de portiek en - in mindere mate - in de woningen te zijn. Isolatiewerkzaamheden van afgelopen najaar zijn vermoedelijk de oorzaak.

De GGD en woonstichting Vechthorst adviseerden met klem om naar beschikbaar gestelde vakantiehuisjes uit te wijken, totdat de oorzaak van de gemeten formaldehyde is vastgesteld en de waardes dalen. Eerst voor twee weken, later tot minimaal 1 oktober. De helft van de bewoners gaf hier gehoor aan.

Anders besloten

Henry ten Kate woont nog steeds aan Grasklokje. Zijn huiskamer staat volledig in het teken van voetbal: het oranje tenue van Johan Cruijff aan de muur, een knuffelbeer omhangen met sjaals van Barcelona en Ajax. Ook SV Nieuwleusen is vertegenwoordigd. Henry woont hier ruim twintig jaar zelfstandig en wordt daarbij professioneel begeleid. Moeder en zus Trea (53) springen bij waar nodig.

,,Ik zei meteen dat ik hier wilde blijven”, steekt Henry van wal. Met zijn lengte van 2 meter ziet hij een knus vakantiehuisje niet zitten. Omdat hij moeite heeft met lopen en opstaan zijn verschillende aanpassingen gedaan aan zijn toilet en badkamer. Hij fietst elke dag naar Zwolle, waar hij werkt bij een bedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ,,En in Dalfsen en Nieuwleusen kent iedereen mij, dus ik wil niet weg.”

Henry ten Kate en zus Trea ten Kate, die haar broer ondersteunt waar nodig. Ze denkt mee over de woonkwestie.

Lagere waardes

Volgens de GGD is het niet raadzaam om te blijven. ‘De gemeten waardes in de woningen zijn inderdaad te hoog in vergelijking met de norm voor levenslange blootstelling. Het is dus niet gezond om jarenlang in een dergelijke concentratie te verblijven. Vandaar het advies om de woningen tijdelijk te verlaten’, luidde een recente uitleg van Jan van Ginkel, adviseur Milieu en Gezondheid bij GGD IJsselland.

Trea verklaart haar broers keuze: ,,De aangetroffen waardes formaldehyde in deze woning zijn relatief laag, vergeleken met de andere appartementen. En Henry heeft geen klachten.” Haar broer knikt instemmend. Andere huurders hadden onder andere last van geïrriteerde ogen en luchtwegen.

Henry kreeg het advies om veel te ventileren, maar hij wil niet alles open laten staan als hij weg is. ,,Ik ga elke dag naar werk, daardoor ben ik weinig thuis. Het rook wel vreemd op de gang, maar dat is nu minder”, vertelt hij. Sinds kort zijn de buitendeuren van het complex verwijderd, om de formaldehyde-waardes te verlagen.

Nauwlettend volgen

Het is een zorgelijke kwestie, verzucht Trea. Ze is met haar man aan het begin van het jaar naar Dalfsen verhuisd om dichter bij Henry en haar moeder te wonen. ,,Ik kon toen nog niet weten dat het zo snel nodig zou zijn om bij te springen.” Samen met haar moeder en de woonbegeleidster buigt ze zich de komende tijd over het probleem voor Henry.

Henry is gehecht aan zijn woning, die gevuld is met voetbalspullen. In verband met zijn motorische problemen hebben zijn toilet en badkamer enkele aanpassingen,

De woonstichting houdt bewoners en naasten inmiddels op de hoogte via nieuwsbrieven en bijeenkomsten. Trea: ,,Er waren direct na de werkzaamheden vorig jaar al klachten van bewoners. Daar is door Vechthorst lang niks mee gedaan. Ze pakken het nu goed op en nemen het serieus. Maar vertrouwen komt te voet en gaat te paard.”

Mocht het uiteindelijk blijken dat hij toch niet langer in zijn stulpje kan blijven, heeft Henry wel een oplossing. ,,Dan wil ik wel in het Van der Valk-hotel wonen. Dat is vlakbij mijn werk.”