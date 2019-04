Onder Ons uit Dalfsen verkozen tot beste trouwlocatie van Nederland

In de aflevering van De Beste van Nederland die half maart op televisie was, stonden trouwspecialisten centraal. Niet alleen trouwlocaties, maar ook bijvoorbeeld bruidsmodezaken, trouwringspecialisten, visagisten en trouwfotografen deden mee. De redactie had vooraf op basis van eigen onderzoek via internet en mystery guests een selectie gemaakt, waarna de deelnemende bedrijven zich via een vlog mochten presenteren. In het filmpje van Onder Ons zijn onder meer beelden verwerkt van de bruiloft van Tineke en Peter uit Friesland, die onder de grote lindeboom op het terrein aan de Wilhelminastraat trouwden.

Likes

Het publiek had vervolgens ruim een maand de tijd om te stemmen, voordat de uitslag eind vorige week via een uitzending op Facebook bekend werd gemaakt. ,,Mijn dochters hebben erg hun best gedaan om het bericht te verspreiden via social media. Het is online heel veel gedeeld en we hebben heel veel likes gehad van bruidsparen van de afgelopen jaren en hun gasten'', vertelt Kisjes. ,,Superlief dat iedereen zo meeleefde, dat is nog mooier dan winnen.''