Ondernemer uit Nieuwleusen neemt beheer veelbesproken camperplekken van gemeente Dalfsen over: ‘Mooie kans’

Voortzet­ting bestaande coalitie is geen zekerheid­je in Dalfsen, dat denkt aan vierde wethouder

De aanstelling van Roland Kip als informateur bij de komende coalitieonderhandelingen in Dalfsen lijkt een zekerheidje. Minder zeker is de samenstelling van de nieuwe coalitie, want met name ChristenUnie en PvdA zien hierin een rol voor zichzelf weggelegd. Ook een vierde wethouder is voor veel partijen bespreekbaar.

31 maart