Onderzoek met drone bij ravage pluimveehouderij Dalfsen na vermoeden brandstichting

,,Onderzoek naar de oorzaak van een brand doen we niet in alle gevallen, alleen als we er aanleiding toe zien. Dit onderzoek wordt gedaan naar aanleiding van signalen die we hebben ontvangen’’, meldt woordvoerder Gerdine van Reen van de Politie Oost-Nederland. Welke signalen wijzen op brandstichting kan ze niet zeggen. In 2015 was het bedrijf van de familie Huisman nog doelwit van een actie van de Partij voor de Dieren, die protesteerde tegen de biovergister bij de pluimveehouderij. Met het oog op opdringerige ramptoeristen en mogelijke actievoerders is de Veldhoeveweg na de brand afgesloten gebleven. Als het onderzoek is afgerond wordt het erf als 'plaats delict’ opgeheven en de wegblokkade opgeheven, aldus Van Reen.