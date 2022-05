Onderzoek naar prehistorisch grafveld bij Dalfsen wijst uit: ‘Mensen waren 5.000 jaar geleden gelijk’

‘Gemeente­be­lan­gen en CDA samen verder in coalitie Dalfsen’

Informateur Roland Kip is na overleg met de verschillende politieke partijen, burgemeester Erica van Lente en de gemeentesecretaris tot de conclusie gekomen dat het in Dalfsen het meest logisch is als Gemeentebelangen en CDA de huidige coalitie voortzetten. ,,Vernieuwen om het vernieuwen is nooit een doel op zich.”

22 april