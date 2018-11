Onkruid op veld te lijf zonder chemisch middel: weten gemeenten hoe dat moet vóór 2020?

Geen treinver­keer rond Ommen door aanleg tweede perron

24 november Met een half jaar vertraging, als gevolg van een mislukte aanbesteding, is VolkerRail nu dan toch begonnen met het uitvoeren van verbeteringen op het station in Ommen, waaronder de aanleg van een nieuw perron. Daarom is treinverkeer dit weekeinde niet mogelijk en worden passagiers met bussen vervoerd. En dat geldt ook in het weekeinde van 15 tot en met maandag 18 februari, als de werkzaamheden worden afgerond.