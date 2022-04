Ontdek de geheimen van Hoonhorst in vier nieuwe wandelingen

Bonte stoet trekt door versierde straten Dalfsen

Vooral basisscholen waren goed vertegenwoordigd in de optocht die ’s middags tijdens Koningsdag door het centrum van Dalfsen trok. Honderden kinderen, maar ook tientallen volwassenen liepen of reden mee in de bonte stoet, die werd voorafgegaan door de plaatselijke muziekvereniging Excelsior.

27 april