Ooievaar vermoedelijk oorzaak van vogelgriep bij vleeseendenbedrijf in Dalfsen

Alle vier de vogelgriepbesmettingen van afgelopen maand in Nederland, waarvan drie in Dalfsen, zijn vermoedelijk afkomstig uit wilde vogels. Bij het vleeseendenbedrijf in Dalfsen is in de buurt een ooievaar gevonden met sporen van het virus. Minister Staghouwer noemt de recente vondsten verontrustend: ‘Dit betreft opnieuw een nieuwe vogelsoort, die ook in grote delen van Nederland kan voorkomen.’