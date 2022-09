Ook bewoners die bleven in ‘gas-woningen’ Dalfsen moeten op advies van GGD nu weg

Directeur woonstich­ting aangesla­gen over onveilige appartemen­ten in Dalfsen: ‘Vreselijke gebeurte­nis’

Hij heeft er zijn vakantie in Kroatië voor afgebroken: Robert Waarsing, directeur van woonstichting Vechthorst, noemt de situatie van bewoners van zestien appartementen in Dalfsen ‘een vreselijke gebeurtenis’. In verband met te hoge concentraties formaldehyde-gas geldt sinds vorige week een dringend advies om deze woningen tijdelijk te verlaten. Die termijn is donderdag flink verlengd.

20 augustus