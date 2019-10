Ook Dalfsen maakt werk van ‘tiny houses’

De gemeenteraad buigt zich volgende maand over een plan om ook in Dalfsen zogenaamde ‘tiny houses’ te bouwen. Dat zijn mini-woningen met doorgaans een oppervlakte tussen de 15 en 50 vierkante meter, waar net genoeg ruimte is om te leven. Maar als tien mensen de vraag wordt gesteld wat nu precies een ‘tiny house’ is, dan volgen volgens wethouder André Schuurman (Gemeentebelangen) tien verschillende antwoorden. ,,Daarom willen we eerst met de raad afspreken wat de precieze regels en definities zijn, om vervolgens een pilot op te starten. Daarna kunnen we weer verder kijken. Wat wij onder een ‘tiny house’ verstaan? Een woning van maximaal 40 vierkante meter, CO2-neutraal.”