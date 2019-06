Ook wethouders Dalfsen vergissen zich in eenrichtingsverkeer Raadhuisstraat

De eenrichtingsregeling op de Raadhuisstraat in het Waterfront in Dalfsen blijft tot eind van dit jaar gehandhaafd, maar niet iedereen houdt zich aan de verplichte rijrichting die is ingesteld. Of dat nu vanuit gewoonte of moedwillig gebeurt, de boete van 135 euro liegt er niet om. Vrijwel het voltallige college van burgemeester en wethouders ging al de mist in. ,,Ik wil het gezegd hebben: alleen in de eerste week.”

Het Waterfront van Dalfsen nadert na de realisatie van winkels, huizen en horeca met de afbouw van het laatste woonblok zijn afronding. Om een en ander veilig en soepel te laten verlopen is ter hoogte van de Raadhuisstraat eenrichtingsverkeer ingesteld. Maar niet iedereen blijkt zich aan de regel die medio april in werking is gegaan te houden. Wethouders Ruud van Leeuwen, Jan Uitslag en André Schuurman steken berouwvol de vinger op, als ter sprake komt wie de sluiproute vanaf het gemeentehuis naar de Vechtbrug weleens heeft genomen. ,,Maar alleen in de eerste week”, wil Schuurman gezegd hebben. ,,Onbewust. Nu komt het niet meer voor.”

Boetes

De boetes zijn met 135 euro niet mis, maar de verleiding om de pakweg vijftig meter vanaf het raadhuis naar de brug tegen het verkeer in te nemen ligt altijd op de loer. De weg is te smal om van beide kanten tegelijk te passeren, en de verkeersdrukte overdag daarentegen weer te groot. Vandaar dat in de avonduren en in de weekeinden de Raadhuisstraat wel is opengesteld voor tweerichtingsverkeer. ,,Ambtenaren, raadsleden en ook de wethouders hebben we er intern nog eens op gewezen”, zegt Van Leeuwen. ,,We hebben in die zin een voorbeeldfunctie.”

Bouwvakkers