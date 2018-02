Op de tast eten is geen makkie

video,,Mag ik een vaatdoekje? De melk is over de tafel gegaan!” Op tafel een overstroomde beker in een royale plas melk. Geblindeerd lunchen is geen makkie, dat merken de ruim 25 deelnemers aan de blinde lunch in de Trefkoele in Dalfsen deze woensdagmiddag.

Chantal Pennings (17) uit Nijverdal heeft haar mouwen opgestroopt en gaat op de tast op zoek naar het bord en de mok op de tafel voor haar. Samen met een groep klasgenoten is ze aangeschoven bij de blinde lunch. De lunch is een initiatief van Bartiméus Sonneheerdt en de Trefkoele gezamenlijk. De trefkoele verzorgt het eten en via Bartiméus is Suleima Luciano uit Zwolle bereid gevonden een lezing te geven over haar leven met een visuele beperking.

Doorstuderen

Haar lezing voorafgaand aan de lunch maakte veel indruk op de bezoekers. Suleima wil haar leven niet laten begrenzen door haar beperking. ‘’Uiteraard zal ik nooit een hersenchirurg worden, maar ik pas er voor om te kiezen voor een baan als masseur, omdat dat zo voor de hand ligt. Ik heb HBO maatschappelijk werk gestudeerd en heb gewerkt bij Bartiméus, maar ik ga volgend jaar doorstuderen.“

Pennings en klasgenoot Liselot de Bruijn (17) zijn ondertussen de Monica-cocktail met kipstukjes, mandarijn en ananas aan het opeten. De kok van de Trefkoele heeft de cocktail dit keer toch maar op een schoteltje gepresenteerd. ,,In een glas vonden we toch iets te riskant vandaag. De volgende gang krijgen de eters bolletjes, maar die moeten ze zelf snijden en beleggen.”

Liselot heeft wat moeite met het afgesloten zijn. ,,Dat zien we wel vaker”, weet Suleima. ,,Sommige mensen worden wat misselijk of duizelig als ze geblindeerd eten.” Liselot na het bolletje met kaas toch het masker van haar ogen. ,,Ik geniet toch minder van het eten zo hoor”, constateert ze over het geblindeerd eten. Chantal houdt het langer vol dan Liselot.

Theorieles

De meiden zijn eerstejaars Verzorgende IG aan het Menso Altingh College in Zwolle. Docente verpleegkunde Dinie Baan heeft de enthousiaste klas meegenomen naar Dalfsen. ,,Hier kan geen theorieles tegenop.”

De opbrengst van de lunch besteedt Bartiméus Sonneheerdt aan beter onderwijs voor blinde en slechtziende kinderen. Suleima: ,,In regulier lesmateriaal wordt veel gewerkt met afbeeldingen, maar daar hebben blinde en slechtziende kinderen niets aan. Wij zetten ons in om aangepaste lesmiddelen mogelijk te maken, zoals voelbare prentenboeken, voeltekeningen en educatieve modellen die werken met geluid. Het is heel belangrijk dat we hierin investeren. Want doen we dat niet, dan raken deze kinderen achterop in onze snel veranderende samenleving.”