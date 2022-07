Op pad met nachtviscontroleurs Mike en Jowi: ‘Sommige vissers hebben letterlijk overal schijt aan’

Mike Blok haalt in het holst van de nacht zijn telefoon tevoorschijn, waarna hij de hakenkruizen die per app aan een hengelsportvoorzitter zijn verstuurd laat zien. ,,Er zijn vandaag wat vissers weggestuurd bij Ruimzicht in Zwolle. En dan krijg je dit.” Collega Jowi van Putten knikt, terwijl de koffie rondgaat. ,,Achter een toetsenbord is een reactie als deze tegenwoordig snel verstuurd. Maar iets met elkaar uitspreken is er niet meer bij.” Beledigingen, omlijst met Duitse bewoordingen en een vergelijking met vroeger. Doe aangifte, is het advies.