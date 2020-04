Ophokplicht voorbij, pluimvee mag woensdag weer naar buiten

,,Een groot deel van de watervogels die in Nederland overwinteren, is inmiddels vertrokken”, zegt landbouwminister Carola Schouten. Doordat de overwinterende vogels weg zijn, is de kans op besmetting van kippen door de wilde vogels minder groot. Ook heeft het virus door het warmere en drogere weer minder kans om te overleven.

Verlenging

Graag buiten

Anja Visscher, van het gelijknamige pluimveebedrijf aan de Hessenweg in Dalfsen is blij dat haar kippen weer naar buiten mogen. ,,Dat is superfijn, in de eerste plaats omdat de kippen nu geen vogelgriep meer kunnen krijgen. Kippen gaan ook altijd graag naar buiten, zeker als het weer is zoals nu, niet te warm. Dan kunnen ze lekker scharrelen. We hebben 15.000 biologische hennen, elke kip heeft buiten gemiddeld vier vierkante meter. Maar de afgelopen tijd moesten ze binnen blijven. Safety first hè.’’