Oplettende automobilisten slaan alarm over bizar rijgedrag van bestuurder in Nieuwleusen

Jaarreke­ning Dalfsen sluit met kleine plus

4 mei Het huishoudboekje van de gemeente Dalfsen over 2017 sluit met een kleine plus van 209.000 euro. Dat is dan wel nadat een winst van 5,2 miljoen euro is doorgesluisd naar de reserves van het grondbedrijf. Door een aanpassing in de regelgeving moest die winst eerder worden genomen. Het batig saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de gemeente, die kan worden ingezet voor nieuw beleid.