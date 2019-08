Oplossing voor ouderen na niet ophalen oud papier in Nieuwleusen

Mindervalide inwoners en ouderen in Nieuwleusen die niet goed ter been zijn kunnen vragen om het papier thuis op te laten halen. Dat Crescendo-Excelsior sinds april niet langer oud papier ophaalt bij huishoudens zorgde voor onvrede bij de oudere inwoners, maar de muziekvereniging komt nu met een oplossing.

Het bericht van de gemeente dat mindervalide inwoners kunnen vragen om het papier thuis op te laten halen zorgt eerst voor onduidelijkheid bij Klaas Buitenhuis (77), bestuurslid van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) in Nieuwleusen. Hij stuurde nadat Crescendo-Excelsior in april stopte met het ophalen van oud papier een brief naar burgemeester, wethouders en raadsleden van de gemeente Dalfsen om te zorgen voor een oplossing. Door te spreken van ‘mindervalide’ is het voor hem onduidelijk of hier ook ouderen onder vallen. ,,Een oudere hoeft immers geen mindervalide te zijn.”

Beperkt mobiel

Buitenhuis hoort later van de gemeente dat ook ouderen kunnen profiteren van het initiatief, mits die ouderen niet goed ter been zijn. Volgens Mathilde Koterink, woordvoerder van de gemeente Dalfsen, kunnen niet alle ouderen gebruik maken van de ophaalservice van Crescendo-Excelsior. ,,Inwoners die niet of beperkt mobiel zijn kunnen het papier laten ophalen. Dit geldt niet voor ouderen die zelf goed ter been zijn.”

Andere inwoners moeten hun oud papier zelf op zaterdag brengen naar containers bij het muziekgebouw aan de Burgemeester Backxlaan 181 of scholen. In overleg met de gemeente Dalfsen heeft Crescendo-Excelsior ook besloten om de trap naast de container te vervangen voor een steviger exemplaar. Veel ouderen durfden via de trap niet het papier weg te gooien. Iedere zaterdagochtend zijn daarom ook vrijwilligers aanwezig bij Crescendo om oud papier van mindervaliden in de container te tillen.

Restafval

Crescendo-Excelsior haalt het papier niet meer op omdat dat meer kost dan het opbrengt. PCOB-bestuurslid Klaas Buitenhuis vindt dat het probleem dat hierdoor is ontstaan, nu is opgelost. ,,Als ouderen het papier niet kunnen wegbrengen is het risico dat ouderen papier bij het restafval doen en dat is vanuit milieuoogpunt niet goed. Dat ze alles ophaalden was beter, alleen dit is een prima oplossing.”