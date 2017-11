Opnieuw nader onderzoek in 'antiekzaak' Nieuwleusen

Was een ton aan contant geld afkomstig uit de verkopen van antiek of was het crimineel geld dat zo werd witgewassen? Die vraag is opnieuw onderwerp van onderzoek in een al jaren lopende strafzaak tegen een stel uit Nieuwleusen.

Het stel stond vandaag in Zwolle terecht op verdenking van witwassen. Volgens raadslieden Mariska Pekkeriet en Anno Huisman verkochten de 56-jarige J.H. en de 58-jarige A.S jarenlang antieke stukken op beurzen en markten. Het afrekenen ging veelal contact en het stel hield tot ergens in 2011 in een schriftje bij wat ze verkocht hadden. Volgens het Openbaar Ministerie spendeerden ze tienduizenden euro's aan contant geld aan boodschappen, reisjes en een auto. Zo zouden ze zeker 97.000 euro crimineel geld hebben witgewassen. In het verhoor bij de politie in 2014 werd er wel verwezen naar verkoop van antieke spullen, maar die handel zou zo goed als plat liggen.

Van tafel

De zaak is op de vorige zitting in juni aangehouden om getuigen te horen. Afgelopen zondag sprak het duo met verkopers die met hen op antiekbeurzen hebben gestaan. De advocaten wilden dat zij gehoord zouden worden. ,,Dit onderzoek loopt al vanaf 2012. Cliënten verkochten onder meer antiek op een beurs in Thialf. Het Openbaar Ministerie had al kunnen uitzoeken of cliënten daar op de lijst van verkopers stond'', zei raadsvrouw Pekkeriet. Advocaat Huisman is van mening dat de zaak van tafel moet of dat het duo vrijgesproken moet worden.

Hennep

Volgens de officier van justitie komen de getuigen telkens niet met concrete bedragen. ,,Voor mij is van belang wat de verdachten aan contant geld ontvangen hebben. Bij een verdenking van witwassen moeten verdachten wel met een aannemelijke en verifieerbare verklaring komen.''