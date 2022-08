Opnieuw pluimveebedrijf bij Dalfsen getroffen door vogelgriep: tienduizenden kippen geruimd

Op een pluimveebedrijf met vleeskuikenouderdieren in Dalfsen is vogelgriep vastgesteld. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ruimt de circa 42.000 kippen op de locatie om verdere verspreiding te voorkomen.

Het is niet de eerste besmetting in de omgeving, vorige week was het al raak bij de eendenfokkerij aan de Veldweg in Oudleusen. Daar werden 88.000 vleeseenden geruimd.

De Rijksoverheid meldt dat het bij het pluimveebedrijf in Dalfsen waarschijnlijk gaat om een hoogpathogene variant. Dit leidt vaak tot ernstige ziekte of zelfs sterfte, terwijl bijvoorbeeld een laag pathogene variant milder verloopt of soms zelfs zonder ziekteverschijnselen.

Preventieve ruiming

Bij besmettingen zoals nu in Dalfsen wordt altijd gekeken naar bedrijven die binnen een bepaalde straal om het besmette bedrijf liggen. ,,In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf ligt één ander pluimveebedrijf van dezelfde eigenaar’’, meldt de Rijksoverheid. ,,De circa 11.000 kippen op dit bedrijf zullen in verband met risicovolle contacten met het besmette bedrijf preventief geruimd worden om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Verder liggen er in de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf 5 andere pluimveebedrijven die door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. Deze bedrijven worden de komende 14 dagen intensief in de gaten gehouden en er wordt goed gelet op ziekteverschijnselen die op vogelgriep kunnen wijzen. In de 10 kilometer zone liggen nog 27 andere pluimveebedrijven waarvoor het vervoersverbod per direct geldt.

Ophokplicht

Het besmette bedrijf ligt in de beperkingszone van de eerdere besmetting in Dalfsen waarvoor vorige week al een ophokplicht was ingesteld. Deze beperkingszone rondom de besmette locatie overlapt grotendeels met de beperkingszone die toen al was ingesteld. Voor beide beperkingszones geldt op basis van de gebiedsregeling opnieuw een ophok- en afschermplicht.