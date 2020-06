Oproep van volle kringloopwinkels in het Vechtdal: Houd spullen thuis en versterk ons!

In Dalfsen staan de artikelen en goederen inmiddels hoog tegen de muur aan gestapeld. Bedrijfsleider Robin Drost is donderdag druk aan het opruimen. Ook de grotere opslagruimte van Noggus & Noggus in Staphorst is goed vol. ,,We hebben echt een doorstroomprobleem gehad’’, zegt Wilma Voortman, directeur van Stichting Noggus & Noggus en Stichting Kringloopwinkels Zwolle. ,,Qua inname van goederen is er geen beperking geweest, ook om te voorkomen dat bruikbare spullen bij het grofvuil of het huisvuil terechtkomen. Dat terwijl de winkels wel een periode zijn gesloten en we geen mensen hadden om te sorteren.’’