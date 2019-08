Oranjefeest Nieuwleusen met minder vrijwilligers maar breder programma

Waarom zijn de kaarten alleen in de voorverkoop verkrijgbaar?

,,Dat komt vooral door het succes daarvan in de afgelopen jaren. Een steeds groter percentage bezoekers kocht zijn kaartjes vooraf al online of bij de twee voorverkoopadressen in het dorp. Het hoort ook een beetje bij deze tijd. Daarnaast scheelt het in de voorbereidingen en de afhandeling, zodat we onze vrijwilligers gericht voor andere taken kunnen inzetten.’'