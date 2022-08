Oranjeloop Nieuwleusen keert eind deze maand terug

Na twee jaar afwezigheid is de Oranjeloop in Nieuwleusen terug. De negende editie van het evenement vindt plaats op maandagavond 29 augustus tijdens de Oranjefeesten in Nieuwleusen. Honderden hardlopers uit Nieuwleusen en verre omstreken staan dan aan de start aan de Bosmansweg. De organisatie is weer in handen van Bos Bedden Loopgroep AG ’85 en de dames van het Unicef Comité Nieuwleusen.

De Oranjeloop begint dit jaar weer met de Unicef Peuterrun. Ukkies vanaf 1 jaar rennen, hand in hand met hun ouders of alleen, over een parcours van 200 meter over de Bosmansweg. De start is om 18.00 uur. De Peuterrun is er voor de jeugd tot en met 4 jaar en alle deelnemers krijgen een medaille omgehangen. Daarna volgen onder meer de Kidsrun en de Jeugdrun.

Daarna is het tijd voor de start van de Bos Bedden Run over 10 kilometer en de GAP Run over 5 kilometer. De speaker bij de Oranjeloop is Herman Weening.

De start en finish zijn op de Bosmansweg ter hoogte van het evenemententerrein.

Veiligheid

In verband met de veiligheid van de lopers wordt een ieder verzocht om op maandag 29 augustus na 17.30 uur de auto niet in één van deze straten rond het parcours te parkeren. Tijdens de Oranjeloop kan men dus niet te allen tijde weg, daarom worden omwonenden verzocht de auto buiten het parcours te parkeren. De verwachting is dat de Oranjeloop tot uiterlijk 20.30 uur duurt.

Online inschrijven

Het inschrijfgeld voor de Unicef Peuter Run en de Unicef Kids Run bedraagt 2,50 euro. Deelnemen aan de Schagen Infra Jeugd Run kost 4 euro. Het inschrijfgeld voor deze afstanden gaat in zijn geheel naar Unicef. Voor de twee langste afstanden betaalt men 8 euro. Van dit inschrijfgeld gaat 1 euro per deelnemer naar Unicef. Inschrijven voor de Oranjeloop kan uitsluitend online. Op de dag zelf kan er niet worden ingeschreven.