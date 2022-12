Orgaandonatie na euthanasie thuis, dankzij deze twee artsen kan dat: ‘Mijn vader heeft meerdere mensen kunnen helpen’

Sterven in je vertrouwde thuisomgeving en daarna je organen doneren: dat kan niet. Kort na hartstilstand moet de donatie-operatie immers beginnen. Een euthanasiepatiënt die orgaandonor wil zijn, staat daarmee voor een groot dilemma: in een ziekenhuis overlijden óf afzien van donatie. Daar is nu een oplossing voor.

Het is een mooie aprildag in 2017 als Peter Veen (46) uit Dalfsen afscheid neemt van het leven. De ziekte ALS berooft hem van zijn spierfuncties en hij wil niet wachten tot hij helemaal niets meer kan. In het huis van zijn moeder moet het gebeuren, in het bijzijn van zijn familie. Maar Peter wil ook zijn organen doneren en daarom wacht net buiten het zicht, op het erf van de buren, een ambulance.

In samenwerking met huisarts Han Mulder uit Dalfsen en anesthesioloog Hans Sonneveld van ziekenhuis Isala in Zwolle heeft Peter namelijk gekozen voor een heel bijzondere procedure: verlengde euthanasie. Geruime tijd hebben ze gewerkt aan het draaiboek voor deze dag, want eenvoudig is het niet.

Publicatie

Wat Mulder en Sonneveld dan nog niet weten, is dat dit draaiboek uiteindelijk leidt tot een publicatie in het medisch tijdschrift American Journal of Transplantation, dat vandaag verschijnt.