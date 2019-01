Organisatie Living Village Festival wil graag vijf jaar in Dalfsen blijven

Het Living Village Festival beleeft van 19 tot en met 23 juni de derde editie in Dalfsen. En er komen er nog wel een paar bij. Dat is te danken aan crowdfunding enerzijds en allerlei bezuinigingsmaatregelen anderzijds die de sfeer volgens de organisatoren niet zullen schaden. Bob en Cathelijn Radstake hebben zelfs een vijfjarenplan voor het festival in Dalfsen opgesteld. Daarnaast hopen ze nog steeds hun ‘ecodorp’ in deze gemeente te kunnen realiseren.

Na de tweede editie van het festival, dat in juni 2018 zo’n 3000 bezoekers naar de Brinkweg trok, konden Bob en Cathelijn Radstake niet langer blijven wonen in een bosje aan de overkant van de Vecht. Het bestemmingsplan staat permanent wonen daar niet toe. In hun zoektocht naar een terrein waar ze hun gedroomde ‘ecodorp’ kunnen laten verrijzen, vertrokken ze met hun vertimmerde SRV-wagen met dochter Lelie op pelgrimstocht door de regio. Zij hopen een locatie van minstens 10 hectare groot te vinden waar ze een volledig zelfvoorzienend ‘levend dorp’ kunnen realiseren, met huizen van levende bomen en andere natuurlijke materialen, duurzame energieopwekking en voedsel uit bos en tuinen.

Na een wekenlange tussenstop in Zalk koerste het gezin richting Duitsland en sinds enkele weken bivakkeert de familie in de buurt van Zuidwolde. ,,Hier mogen we overwinteren, op het land van de ouders van een voormalige stagiaire. In het voorjaar bekijken we waar we dan naartoe gaan’’, vertelt Bob Radstake. ,,We zijn ook twee of drie dagen per week in ons kantoor in Dalfsen, waar we werken aan de voorbereidingen voor het derde Living Village Festival.’’

Dat dit festival een vervolg krijgt is deels te danken aan crowdfunding. ,,En een beetje lef van onze kant’’, vervolgt Radstake. ,,Een gemiddeld festival heeft vijf jaar nodig om z’n bestaansrecht te bewijzen. Met 3000 bezoekers ben je dan op de goede weg. Via crowdfunding hoopten we 25.000 euro in te zamelen, maar uiteindelijk bleef de teller steken op zo’n 8.000 euro. Met een aantal lessen die we vorige jaren leerden hebben we daarom bezuinigingen doorgevoerd.”

Het festivalterrein wordt compacter ('veel minder kabels nodig’), er geldt een limiet aan het aantal bezoekers (‘minder toiletten en hekwerk nodig, strakker inkopen’) en de organisatie gaat benodigde bouwwerken zo veel mogelijk zelf in elkaar timmeren. ,,En een groot deel van de beveiliging, die op een festival als dit amper nodig is, laten we doen door vrijwilligers.’’