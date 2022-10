Orgel en trompet klinken op muzikale avond in Lemelerveld

In hospice Dalfsen komen en overlijden gevangenen, pastoors en kluize­naars: ‘Iedereen is welkom’

Een hospice maakt de cirkel rond, weten ze in Dalfsen, waar het huis voor ongeneeslijk zieken onlangs het 10-jarig jubileum vierde. Met gedetineerden, priesters en kluizenaars komen er soms vreemde kostgangers over de vloer, maar iedereen is welkom. ,,Ze werken hier met het hart, dat voel je.”

