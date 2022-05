Orgelconcert in Willem Hendrik Zwart Hal met Everhard Zwart

Zwart speelt bekende werken op het Monarke orgel. Op het programma staan onder meer Laro, nach Antonio Vivaldi (J.S. Bach), Concerto Koekoek en Nachtegaal (G.F. Händel) en First Sonata in g-minor (opus 40) van R.L. Becker. Het concert in Lemelerveld begint om 20.00 uur.

Zwart is al 40 jaar actief als concertorganist en dirigent. De in Emmen geboren musicus is de zoon van Willem Hendrik Zwart die organist was in de Bovenkerk in Kampen.