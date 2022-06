‘Orgelpracht’ met Gert van Hoef in Lemelerveld

De concerten van organist Gert van Hoef trekken muziekliefhebbers uit binnen- en buitenland. Op 25 juni is zijn spel te bewonderen in de Willem Hendrik Zwart-hal aan de Grensweg in Lemelerveld. Daar geeft hij om 20.00 uur een concert op het Johannus-Monarke orgel.

Van Hoef is op 17 juni 1994 geboren in Barneveld. Pas op 13-jarige leeftijd ontdekte hij het orgel. Zijn opa, ook een begenadigd organist, maakte hem wegwijs op het instrument. Al snel bleek hij over aanleg te beschikken en ging hij orgellessen volgen. En met succes: op zijn Youtube-kanaal heeft hij inmiddels meer dan 105.000 volgers.

In januari 2009 deed Van Hoef mee aan het Interclassicmusic Orgelconcours bij Johannus Orgelbouw in Ede en won de eerste prijs. Vanaf 2013 studeerde hij aan het Koninklijk conservatorium in Den Haag. In de zomer van 2018 behaalde hij daar z'n einddiploma.

Wat krijgen de concertbezoekers op 25 juni voorgeschoteld? Van Hoef: ,,Bezoekers mogen een rijke variatie aan muziek verwachten. Van warme koraalbewerkingen tot majestueuze Franse klanken; van luchtige barok tot Engelse dans.” Het volledige programma en de concertagenda zijn te vinden op de website huetink-royalmusic.nl. Reserveren is mogelijk via 0572-371838 of via adhuetink@gmail.com.

De entree bedraagt 14 euro per persoon, inclusief koffie/thee en hapje en drankje na afloop.