Oud-raadslid Rooijakkers bezorgd over 'nog meer' woningbouw in Dalfsen: ,,Landschappelijke waarden in gevaar''

Het in maart vertrokken oud-raadslid Jan Rooijakkers van D66 Dalfsen kan het niet laten zich in de discussie over toekomstige woningbouwlocaties in het Vechtdal-dorp te mengen. ,,Waarom niet? Ik mag als burger er toch ook wat van vinden?'', reageert hij kort na de hoorzitting van de gemeente Dalfsen over de toekomstige uitbreidingslocaties.

De gemeente is veel te voorbarig met het aanwijzen van uitbreidingslocaties, oreerde het voormalig raadslid daar. Hij waarschuwt: ,,We moeten niet de zoveelste buitenwijk van Zwolle worden.''

De nieuwbouw houdt de gemoederen in het dorp al enige tijd bezig. De kavels in Oosterdalfsen zijn zo goed als vergeven. Als er niets gebeurt zit het dorp qua nieuwbouw rond 2020 op slot. De gemeente zoekt daarom uitbreidingslocaties aan de oost- en de westkant van het dorp en ook de noordkant wordt al voorzichtig gekeken. Afgelopen maandag werd in een hoorzitting in zalencentrum De Overkant de mening van de burgers gevraagd.

Het voormalig raadslid vindt de aanwijzing van het drietal gebieden voorbarig. Eerst moet maar eens onderzocht worden óf er in het dorp behoefte aan woningbouw is. ,,Vraag eerst de inwoners of je moet bouwen en waarom je moet bouwen. Dat is helemaal niet ter discussie bij de gemeente. Bouwen we nou omdat er vraag naar is of bouwen we omdat de gemeente er geld aan kan verdienen? Eerst moet er een fatsoenlijke analyse komen.''

Geen toekomstig bouwgrond aanwijzen betekent dat je de woningbouw op slot zet waarschuwen anderen, vervolgt de Oudleusenaar zijn betoog. Hij kent de oplossing: zoek het in de kernen en ga inbreiden. De kleine kernen als Oudleusen en Hoonhorst kunnen nieuwe woningen goed gebruiken want het garandeert een leefbaar dorp in de toekomst. Meer inwoners betekent vaak meer winkels.

Bekijk eerst die opties, wil het voormalig raadslid de gemeente meegeven. ,,Want in het dorp Dalfsen is de afgelopen jaren zo vreselijk veel gebouwd. Met nog meer woningbouw aan de randen van het dorp gaat het hele mooie landschappelijke waarden weg.''

Rooijakkers pleitte de afgelopen jaren in de raad meerder keren voor differentiatie van de grondprijzen. Hij vindt het van de zotte dat dezelfde prijs wordt gevraagd voor bouwgrond aan de Vecht als voor grond in Oudleusen of Hoonhorst. Hij wil door differentiatie de groei van Dalfsen zien te beteugelen, in banen leiden, zodat de kernwaarden van het gebied behouden blijven.