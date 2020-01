Oude kleuterschool wijkt voor senioren in hart van Dalfsen

20-2-20 populaire trouwdatum in Dalfsen en Hardenberg; Ommer agenda nog leeg

26 januari Koning Willem Alexander en koningin Máxima ontketenden met hun huwelijk op 02-02-2002 een ware rage: trouwen op ‘de perfecte datum’. Zo waren 06-06-’06 en 1-7-’17 populaire data om een relatie te bekronen met goud of zilver. Ook dit jaar liggen weer enkele bijzondere cijfercombinaties in het verschiet. Met als topper 20-02-2020. Die donderdag is het drukker dan normaal in de trouwlocaties in het Vechtdal.