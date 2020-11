Oudere in bestelbus rijdt twee oudere fietsers in Dalfsen aan

Kunstgras­wis­sel in Dalfsen, Nieuwleu­sen en Lemeler­veld wordt een miljoenen­trans­fer

19 oktober Gevoetbald werd er het laatste half jaar maar mondjesmaat, toch wil Dalfsen de komende jaren miljoenen uittrekken om de kunstgrasvelden in de gemeente te vervangen. Te beginnen in Nieuwleusen, waar de onderlaag steeds meer op een betonvloer begint te lijken. Haast is geboden, want als de KNVB de velden afkeurt is erop voetballen verboden.