Ouderen Nieuwleusen kunnen wonen op plek van roemruchte discotheek: ‘Beter dan in een flat’

Baanbreken­de ontdekking na eeuwenoude vondst in Dalfsen: 'Mensen waren 5000 jaar geleden gelijk'

Het 5000 jaar oude grafveld dat 7 jaar geleden in Dalfsen werd ontdekt werpt nieuw licht op de wereld van de hunebedbouwers. Onderzoekers constateren dat overledenen ook in die tijd waardig werden begraven. Allemaal in een eigen kuil, met zorgvuldig geplaatste giften. Trechterbekers, kettingen en bijlen. ,,En iedereen was gelijk.”

