Overijssel, Zwolle, Raalte en Dalfsen vragen Tweede Kamer: ‘Help ons laagvliegroute Lelystad Airport te schrappen’

In een brief aan de Tweede Kamer vraagt de provincie Overijssel om Lelystad Airport niet te openen zolang de gevreesde laagvliegroute boven het Vechtdal niet verdwijnt.

De brief is mede namens Zwolle, Raalte en Dalfsen verstuurd. Met name inwoners in die gemeenten vrezen milieu- en geluidsoverlast zodra Lelystad Airport geopend wordt en gebruik zal maken van de laagvliegroute boven het Vechtdal.

Deze vliegroute loopt van Lemelerveld naar Zwolle en er wordt gevlogen op circa 1800 meter hoogte, wat relatief laag is. Hoger kan echter niet, omdat het Lelystad-verkeer dan in de knel komt met vliegverkeer van Schiphol.

Laagvliegroute kan niet hoger

Ondanks meerdere toezeggingen maakte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vorige week bekend dat de laagvliegroute toch niet hoger kan. Uit onderzoek van Luchtverkeersleiding Nederland blijkt dat dit niet mogelijk is zonder onveilige situaties te creëren.

Volledig scherm Lelystad Airport vanuit de lucht. De faciliteiten zijn gereed om als vakantievliegveld van start te gaan. © Shutterstock / Aerovista Luchtfo

In de brief aan de Tweede Kamer laten gedeputeerde staten van Overijssel weten ‘zeer teleurgesteld’ te zijn over deze uitkomst. ‘Het oplossen van de laagvliegroutes is altijd een randvoorwaarde geweest voor opening van Lelystad Airport. Daarbij zijn door de minister concrete toezeggingen gedaan om de laagvliegroutes te schrappen’, valt in de brief te lezen, die is ondertekend door commissaris van de koning Andries Heidema.

Hulp van Tweede Kamer

Samen met Zwolle, Raalte en Dalfsen roept de provincie de hulp in van de Tweede Kamer. ‘Wij zien het nadrukkelijk als een belangrijke opgave van het rijk, en ook van het nieuwe kabinet, om de gedane toezeggingen gestand te doen. We hopen daarom zeer dat u zich met ons zal blijven inzetten - ook in de volgende kabinetsperiode - en erop toe blijft zien dat de laagvliegroute Lemelerveld - Zwolle daadwerkelijk zal worden geschrapt, voordat van opening van Lelystad Airport sprake kan zijn.’

Of het vakantievliegveld in Lelystad opengaat is de vraag. Opening is in het verleden al vier keer uitgesteld. Het nieuwe kabinet moet de knoop doorhakken.

Volledig scherm Nieuwe afslag aan de A6 die naar Lelystad Airport leidt. © Marco Okhuizen

Tweet van de Overijsselde gedeputeerde Tijs de Bree:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.