Overijsselse varkensboeren praten over ‘bezetting Boxtel’, advies: plaats bordjes verboden toegang

Geen veertig maar uiteindelijk zelfs tachtig varkenshouders discussieerden gisteravond over de bezetting van een varkensstal in Boxtel. ,,Iedereen beseft dat het hem of haar ook kan overkomen, morgen, vandaag of over een jaar’’, vertelt Johnny Hogenkamp uit Oudleusen, die op zijn eigen erf gastheer was voor zijn collega’s. Ze gaven elkaar tips en adviezen.

Wat kun je doen om zulke activisten uit je stallen te weren?

,,Om te beginnen moet je bordjes ‘verboden toegang’ bij jouw stal of op jouw erf plaatsen, niet altijd even leuk maar wel nodig om ook later rechtszekerheid te hebben. Als er zoals in Boxtel ineens een groep van 150 man met koevoeten voor de deur staat heeft het geen zin dat tegen te houden. Maar als je geen borden hebt hangen sta je later juridisch toch een stuk zwakker, dan wordt het bijna een openbare gelegenheid. Wel jammer, want we willen juist ruimte geven aan mensen om varkens te kunnen bekijken.’’

En als het je dan toch overkomt?

,,Gebruik in elk geval geen geweld, ook niet als je een collega-boer wilt ondersteunen. Een auto van een actievoerder in de sloot schuiven zoals in Boxtel is gebeurd is zinloos. Verlaag je niet tot het zelfde niveau als die activisten. En doe wel altijd aangifte bij de politie, als er geen dossier met aangiftes is ontstaat de indruk dat het wel meevalt. Gelukkig nemen minister Grapperhaus en het Openbaar Ministerie ons nu wel serieus.’’

Hoe denken actiegroepen als Wakker Dier en Varkens in Nood over de bezetting?

,,Ik heb in het verleden in ons bedrijf FarmFocus allerlei groepen rondgeleid. Ook mensen van de Dierenbescherming en Varkens in Nood. Ik ben blij dat Wakker Dier en de Dierenbescherming zich meteen hebben gedistantieerd van deze actie, nog geen enkele partij heeft het een goede zaak genoemd. Maar die activisten trekken zich nergens wat van aan.’’

Deze bezetting is vredig verlopen. Valt het allemaal niet mee?

,,Nee, de gedupeerde boer heeft te maken met een vervoersverbod, zijn bedrijf zit tijdelijk op slot. Welke stress zijn varkens hebben ondergaan zal de komende weken en maanden pas blijken. Gelukkig zijn de bloedproeven eerder duidelijk. Dan weet je of je varkens een besmettelijke ziekte hebben opgelopen door die actievoerders, die uit twintig verschillende landen kwamen. In een groot deel van de wereld heerst de varkenspest, gelukkig nog niet in Nederland. Je moet er niet aan denken dat die bezetters varkenspest in je stal brengen.’’

Zijn alleen varkenshouders het doelwit?