Overleden fietser ongeval Lemelerveldseweg is 86-jarige man uit Lettele

Beschermde pad bederft zwemple­zier in spartelvij­ver Zwarte Dennen

12:43 Met temperaturen boven de 35 graden is de speel- en spartelvijver de Zwarte Dennen in de Boswachterij Staphorst tussen Rouveen en Nieuwleusen een aangename plek om verkoeling te zoeken. Maar juist nu wordt zwemmen afgeraden. Door de aanwezigheid van drijvend fonteinkruid lopen zwemmers het risico om verstrikt te raken in de plantenwirwar.