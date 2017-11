Overlijden drummer overschaduwt optreden Mooi Wark op Bakfeest

Het is nog niet duidelijk of het eerstvolgende optreden van Mooi Wark, zaterdag 4 november op het Bakfeest in Dalfsen, wel doorgaat. ,,Vanavond komen we bij elkaar'', zegt pr-man Hans de Jonge van Mooi Wark. ,,We moeten samen kijken hoe het gaat. Normaal zeg je al gauw 'the show must go on', maar dit is wel heel snel gegaan allemaal.''