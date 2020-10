Overtredingen strengere horecaregels nauwelijks beboet in Vechtdal

Plassen op de Wallen in Amsterdam is sexy en leuk dankzij dit bedrijf uit Nieuwleu­sen

22 september Naar het toilet moeten is nog nooit zo leuk geweest op De Wallen in Amsterdam. Sinds enkele maanden is de Sexy Loo, het eerste openbare toilet op de roemruchte straat, geopend. Maar dat is niet zomaar een toilet. Raymon Koggel, eigenaar van PanelPrint in Nieuwleusen, vertelt graag en met veel enthousiasme over de aankleding van het toilet, dat voor een prijs is genomineerd.