Overvaller telefoniewinkel Nieuwleusen hoort 3,5 jaar cel eisen

De Pool had zijn daad in een eerder stadium al bekend, toonde tijdens de zitting in Zwolle meerdere malen berouw en noemde de overval ‘een stommiteit’ en iets ‘dat nooit had mogen gebeuren’. De rechter had echter de indruk dat de man nogal ‘berekend’ te werk was gegaan. ,,Want u wilde pas verklaren nadat u te horen had gekregen wat het bewijs was. En reed wel rond met een wapen. En als u wordt gevraagd of u al eerder met justitie in aanraking bent geweest, dan ontkent u. Maar in Polen hebt u al een celstraf van 3,5 jaar opgelegd gekregen.”

De eigenaar was in zijn telefoonwinkel aan het werk toen Sylwester J. met een capuchon en een vuurwapen de zaak binnenstapte. Hij had het gemunt op meerdere telefoons en het geld in de kassalade. Hij loste daarbij ook een schot, en daarna kwam de 15-jarige Toheed de winkel binnenlopen. J. sommeerde de zoon van Asif mee te komen en richtte daarbij een pistool op zijn buik en op zijn hoofd. De officier rekent hem dat zwaar aan. ,,Een minderjarige zoon onder schot houden om de vader onder druk te zetten. Het is voor de slachtoffers enorm bedreigend geweest.”

Slachtofferhulp

Dat werd op de zitting wel duidelijk, waar een afvaardiging van Slachtofferhulp Nederland namens de Nieuwleuser telefonieverkoper een verklaring afgaf. ,,Zelf doen ze dat niet, omdat ze de confrontatie met de dader niet aan willen gaan.” Eigenaar Asif liet weten dat zijn leven voorgoed is veranderd. ,,Mijn vertrouwen is weg, nu mijn grootste angst realiteit is geworden. Er was net een schot gelost, en daarna kreeg de verdachte mijn zoon in het vizier en richt een pistool op zijn hoofd. Ik kan niet omschrijven wat dat met een vader doet.”