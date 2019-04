Paasvuur Dalfsen gaat tóch door: ‘win-winsituatie’

Video #HéScheids: Blunderen­de verdedi­gers en is deze bal over de lijn?

8 april Enkele verdedigers uit het regionale amateurvoetbal zullen dit weekend snel willen vergeten, want af en toe ging het flink fout. Verder nog dit voetbalweekeinde: een heus supporterskoor bij Eefde en in Hattem missen ze doellijntechnologie. Want was het doelpunt van ZAC helemaal over de lijn? Bekijk de video en oordeel zelf.