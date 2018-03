Paasvuur Nieuwleusen gaat niet door

Door een opeenstapeling van redenen steken de brandweerlieden het vreugdevuur dit jaar niet aan, licht van Saltbommel toe: ,,De leden doen dit naast hun werk en de organisatie neemt veel tijd in beslag. Naast op Tweede Paasdag, moet je ook vier of vijf zaterdagen aanwezig zijn om het op te bouwen. Bovendien draait iedereen zijn vaste diensten voor de brandweer."

Afval

Het vrijwilligerstekort en het tijdtekort zijn niet de enige problemen: ,,Voor de opbouw is veel nodig, zoals tracktoren en shovels. Een personenauto met aanhanger krijg je het zompige terrein niet op", stelt van Saltbommel. ,,Het veld dat wij altijd gebruikten is van een boer. Helaas waren er mensen die hier allerlei afval dumpten op dagen dat niemand van ons daar was. Dit moesten wij opruimen, want de boer zit niet te wachten op tuinmeubilair in zijn maisveld." De opkomst speelt ook een rol. ,,Op het vuur kwamen altijd wel een paar 100 man af. Doordat het weer de laatste jaren tegenviel werd het animo minder."



Doorstart

,,Inmiddels is het te dicht op Pasen om iets te regelen. Er is een kans dat het in 2019 wel doorgaat, maar met een andere groep vrijwilligers", meldt van Saltbommel. ,,Wij hebben Nieuwleusen Synergie benaderd." Zij hebben interesse om het stokje over te nemen, maar gesprekken hierover moeten nog plaatsvinden maakt Martin Luinstra, voorzitter van het bedrijf, duidelijk: ,,Wij richten ons op duurzaamheid, maar vinden deze traditie heel belangrijk voor het dorp. Daarom willen we het graag organiseren. Overal worden paasvuren aangestoken. Eerst moeten wij kijken of het voor ons haalbaar is, want er komt veel bij kijken. Dat moet onderzocht worden."

