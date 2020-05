Participatie moet beter in Dalfsen, gemeente komt met leidraad en brochures

Hondenbe­las­ting afschaffen slaat gat in begroting Dalfsen: OZB met 2,1 procent omhoog

28 april Als de gemeente Dalfsen de hondenbelasting afschaft, dan loopt het zo'n 130.000 euro aan inkomsten per jaar mis. Zo'n gat in de begroting kan bovendien niet worden gedicht door extra bekeuringen uit te gaan schijven, omdat dat geld in de landelijke boetepot gaat. Gemeenteraad, zeg het maar: afschaffen of niet?