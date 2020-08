Pastor Thomas Fonds steunt Indiase kinderen met leerachterstand vanuit Salland en Vechtdal

Buiten­boord­mo­to­ren bij Hiawatha Actief gestolen, maar uitjesorga­ni­sa­tor uit Dalfsen kan na wat gepuzzel in agenda door

5 augustus Bij bootjesverhuurder Hiawatha Actief in Dalfsen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee buitenboordmotoren gestolen. Het leverde wat gepuzzel in de agenda van de uitjesorganisator op, maar gelukkig bleef die rompslomp beperkt. ,,We hebben wat achter de hand.”