Pastor Thomas wil met geld uit Salland en Vechtdal 100 Indiase gezinnen helpen na watersnood

Voor dat eten en andere noodzakelijke spullen voor die 25 huishoudens is zo'n 4.000 euro nodig. ,,Die inzamelingsactie loopt goed, dat geld is nu bijna binnen'', zegt Van der Vegt, ,,maar pastor Thomas wil graag honderd gezinnen helpen. Daarom gaan we door met onze inzameling.''

Watervloed

In een brief aan de vrijwilligers van het Sallandse fonds voor pastor Thomas Ulahannan schrijft de bevlogen priester op dinsdag 4 september dat Kerala terugkijkt op de ergste watervloed in de geschiedenis. Medio augustus regende het drie dagen achteren fors, van de 48 waterdammen braken er 38 door. Daardoor raakte de hele deelstaat Kerala, die net zo groot is als Nederland, overstroomd. Circa 500 mensen zijn overleden, twee miljoenen mensen moesten hun huis verlaten, schrijft Thomas.

Wederopbouw

,,Nu schijnt de zon weer volop. Maar er zijn vele mensen die met pijn in het hart en tranen in de ogen rond lopen omdat ze niet naar huis terug kunnen.'' Velen hebben geen huis meer, vele andere huizen kunnen elk moment instorten of zitten vol modder. Militairen en vele vrijwilligers helpen met schoonmaken, maar het zal maanden duren om alles schoon te krijgen. Dammen, wegen en bruggen, maar ook duizenden huizen moeten opnieuw gebouwd worden of gerepareerd worden. De regering steekt ook veel geld in de wederopbouw, en zorgt ook voor nieuwe schoolboeken.

Emmanuelparochie

Pastor Thomas concentreert zich eerst op 25 huishoudens die worden geholpen met de reparatie van huizen, aanschaf van medicijnen en kleding, en andere hulp die ze nodig hebben. Hij is dankbaar voor de steun uit Nederland, waar hij van 2001 tot 2008 priester was in de Emmanuelparochie. ,,Iedere kleine bijdrage kan ook een grote troost zijn voor de mensen hier.''