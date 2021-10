Pauselijke onderscheiding voor Riky Harink (81) in Lemelerveld: ‘Je laat alles uit je handen vallen wanneer je iemand kunt helpen’

Jessica had extreme zwanger­schaps­mis­se­lijk­heid: 'Ik leefde op siroop, kaas en cola zonder prik’

1 oktober Jessica Sinay was net zwanger, kon geen slokje water meer binnenhouden en spuugde dertig keer op een dag. ,,Kijk het maar even aan”, zei de huisarts. Maar toen ze 14 kilo was afgevallen in drie dagen tijd, belandde ze uitgeput in het ziekenhuis. Sinay had hyperemesis gravidarum (HG), een zwangerschapsaandoening die levensbedreigend kan zijn. ,,Naast het overgeven en de misselijkheid is het onbegrip het ergst.”