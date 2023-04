Piloot slaat over de kop met zweefvliegtuig in Lemelerveld, maar raakt niet gewond

Zwolle schuift besluit over illegale activitei­ten op De Herfte voor zich uit: ‘Zes zienswij­zen ingediend’

Boze buren en fanatieke ondernemers blijven in onzekerheid over de illegale activiteiten op Buitengoed de Herfte in Zwolle. De gemeente heeft het besluit over de aangevraagde vergunningen een eerste keer uitgesteld. ,,Zorgvuldigheid staat voorop.’’ Een volgend beslismoment dient zich ondertussen aan.