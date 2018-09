Piratenwereld als cultureel erfgoed: erkenning van het Nederlandse lied

Arme Keniaanse boeren kweken vis dankzij Dalfser kringloop

17 september Dankzij de Dorcas-winkel in Dalfsen kunnen arme boeren in Kenia een beter bestaan opbouwen. Dat vertelt Jenny Zielman, secretaris van de Dalfser kringloopwinkel die deze week het eerste lustrum viert. Op zaterdag 22 september is het feest in de vijf jaar geleden geopende winkel, met Pakistaanse muziek, koffie met wat lekkers, een proeverij van wereldgerechten en korting op het gevarieerde assortiment.